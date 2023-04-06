3 قتلى من الشرطة باشتباك مع مسلحين في إنغوشيا الروسية

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الخميس بمقتل 3 من رجال الشرطة وجرح 8 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي.

وأوضحت وكالتا "ريا نوفوستي" و"إنترفاكس" نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادلا لإطلاق النار سجل مساء الأربعاء "خلال عملية مكافحة إرهاب" في منطقة مالغوبيك.

وأضافت المصادر أن العملية بدأت عندما لجأت "عصابة لصوص" إلى منزل ريفي في "زيازيكوف-يورت" وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة.

وأفاد مصدر أوردته وكالة "إنترفاكس" بأن "3 عناصر شرطة قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

وبوشرت العملية بعدما هاجم مسلحون بنهاية مارس/آذار مركزا للشرطة عند الحدود بين إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية على نحو أدى إلى إصابة عنصر شرطة، حسب وكالة "ريا نوفوستي".

وتقع جمهورية إنغوشيا الروسية في القوقاز بجوار الشيشان، ومن وقت لآخر تتعرض لهجمات أصبحت بوتيرة أقل من ذي قبل.