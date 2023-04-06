متطرفون يهود حاولوا إدخال قرابين لذبحها.. الاحتلال يؤمن اقتحام مستوطنين للأقصى والغضب الفلسطيني يتصاعد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى للمرة الثانية خلال 24 ساعة واعتدت على المصلين فيه، ومكّنت المستوطنين من اقتحامه مرة أخرى اليوم الخميس، وهو ما أدى إلى تأجيج الغضب في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع.

وبعد ساعات من اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين والمصلين داخله قبل انتهاء صلاة التراويح، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد لليوم الثاني تواليا.

وقالت مراسلة الجزيرة إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد محاولة متطرفين يهود إدخال قرابين لذبحها في باحات الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ أمس الأربعاء ويستمر أسبوعا.

بأعداد كبيرة.. الفوج الثامن من المستوطنين يقتحم المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/atCRGgy8c4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 6, 2023

وكانت الشرطة اقتحمت الليلة الماضية باحات المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح حيث اعتدت على المعتكفين، ثم قامت بملاحقة المصلين والمعتكفين وأفرغت المسجد القبلي منهم بالكامل.

وقال مراسل الجزيرة في القدس المحتلة إلياس كرام إن مواجهات نشبت في الأقصى أثناء الاقتحام، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال انسحبت من باحات المسجد في منتصف الليل مع إبقاء وجودها عند الأبواب.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات بعد أن اعتقلت في الليلة السابقة نحو 500 إثر اقتحامها المسجد الأقصى بذريعة وجود من وصفتهم بمحرضين مسلحين بالألعاب النارية والحجارة داخله.

مظاهرات وإطلاق صواريخ

وقد رفعت عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمسجد الأقصى منسوب التوتر والغضب في الأراضي الفلسطينية، حيث توسعت المواجهات والمظاهرات.

وخرجت مساء أمس الأربعاء مسيرات غاضبة في الضفة المحتلة والقدس والمدن العربية داخل الخط الأخضر وقطاع غزة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات في القدس والخليل ونابلس، وتحدث مراسل الجزيرة عن إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

وفي قطاع غزة، انطلقت مسيرات جماهيرية من المساجد عقب صلاة العشاء والتراويح تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمرابطين بداخله.

جانب من المواجهات التي اندلعت مساء اليوم في كفر مندا بالداخل الفلسطيني المحتل انتصارًا للأقصى وإسنادًا للمصلين الذي جرى قمعهم فيه pic.twitter.com/QVF8VsXdCy — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

وندد المشاركون بالصمت العربي والدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية وطالبوا بتوفير الحماية وحرية العبادة للمصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الاحتلال يصر على الاستمرار في تدنيس المقدسات، وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار، بينما قال محافظ القدس عدنان غيث إن الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بحق الأقصى، ويجب وقف هذه الفاشية الآن قبل تحولها إلى حرب لا ترحم أحدا.

وفي ردود فصائل المقاومة، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ما ارتكبته قوات الاحتلال في المسجد الأقصى يمثل جريمة لن تمر دون عقاب من الشعب والمقاومة الفلسطينييْن.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن الشعب الفلسطيني سيتصدى للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى وسيفشل المخططات الكامنة وراء هذه الاعتداءات والاقتحامات.





مواقف دولية

في غضون ذلك، تتواصل ردود الفعل الدولية على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

فقد قالت الخارجية الصينية اليوم الخميس إن بكين تحث إسرائيل على التزام الهدوء وضبط النفس والوقف الفوري لأي أعمال تزيد حدة الصراع.

وأضافت الوزارة أن وضع القدس معقد وحساس، وأن على جميع الأطراف الحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات الدينية، داعية المجتمع الدولي لإيجاد حل مبكر وعادل للقضية الفلسطينية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت دعت مساء أمس الإربعاء لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن واشنطن قلقة مما يجري.

بدوره، أبدى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو استياءه من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يطالب بالحفاظ على الوضع القانوني القائم للأماكن المقدسة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن التطورات في المسجد الأقصى بناء على طلب فلسطيني أردني.

وعشية الجلسة، قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير يشعر بالصدمة والفزع من صور العنف الذي مارسته القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد القبلي بالمسجد الأقصى، مضيفا أن على الدول المعنية استخدام نفوذها لتهدئة الوضع.