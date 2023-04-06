في ظل مساعيها للانضمام للناتو.. السويد توافق على تسليم مواطن تركي لأنقرة

أعلنت السويد اليوم الخميس أنها ستسلم مواطنا تركيا تطالب به أنقرة، لكنها رفضت طلب تسليم آخر، في وقت تشدد فيه تركيا على أن الاستجابة لطلبات الترحيل شرط أساسي للمصادقة على انضمام الدولة الأسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وقالت وزارة العدل السويدية إنها وافقت على تسليم عمر ألتون، وهو مواطن تركي يبلغ 29 عاما، قضت محكمة تركية العام الماضي بسجنه 15 عاما بتهمة "تعادل تهمة الاحتيال في السويد"، لكن لم يُقبل التسليم إلا بشرط منح ألتون محاكمة جديدة عند عودته إلى تركيا.

وأضافت وزارة العدل "تشارك الحكومة رأي المحكمة العليا بأن لا شيء يقف في طريق تسليم عمر ألتون إلى تركيا".

لكن الحكومة رفضت طلبا آخر لتسليم محمد ذاكر كرايل، وهو سويدي يبلغ 51 عامًا تشتبه أنقرة في أنه عضو في "منظمة إرهابية مسلحة"، وفق وزارة العدل السويدية. وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون "لا يمكن تسليم مواطن سويدي".

وسلّمت السويد أنقرة ما لا يقل عن مواطنين تركيين العام الماضي، ورفضت طلبات عدة أخرى، من بينها طلب تسليم رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان" اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف الناتو، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلا من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، بحسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.