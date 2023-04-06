فرنسيون يهاجمون وزير الداخلية بعد حضوره حفل إفطار في جامع باريس الكبير

هاجم نشطاء فرنسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بعد كلمته الأخيرة التي ألقاها خلال حضوره الإفطار السنوي الذي نظمه "جامع باريس الكبير"، ووصفوه بـ"المنافق" الذي يضيّق على المسلمين من جهة، ويتمنى لهم رمضانا سعيدا ويشاركهم الإفطار من جهة أخرى.

وأكد دارمانان -خلال كلمته في أثناء حفل الإفطار السنوي لجامع باريس- أن قوات الأمن حاضرة دوما من أجل حماية المساجد عبر كافة التراب الفرنسي، خصوصا في شهر رمضان المقدس لدى المسلمين.

Pour la 2e année consécutive, la Grande Mosquée de Paris organisait l’#Iftar des ambassadeurs des pays musulmans, avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin, la maire de Paris @Anne_Hidalgo, le @Prefet75_IDF Marc Guillaume, la maire du 5e @FBerthout et près de 30 ambassadeurs. pic.twitter.com/Jf9EuTJV0f — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 4, 2023

وذكر دارمانان أن السلطات تدرك جيدا وجود عدة حوادث مناهضة للدين بشكل عام يكون دافعها عادة الحقد وخطاب الكراهية وتستهدف جميع دور العبادة على اختلاف الأديان.

Ce soir, à la rupture du jeûne de la Grande mosquée de Paris, à l’invitation de @chemshafiz à l’occasion du #Ramadan.

Je souhaite de nouveau à tous les musulmans de notre pays un bon mois de Ramadan. pic.twitter.com/jwXIoUO8Fx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 4, 2023

من جهتها، قالت عمدة باريس آن هيدالغو -خلال كلمتها- إن الإفطار السنوي يعد مناسبة أخرى لتبادل الحوار حول مستقبل المجتمع الفرنسي والقيم المشتركة والاختلافات أيضا، منوهة في السياق ذاته بدور الجامع الكبير بوصفه تراثا ماديا وقيمة معنوية كبيرة.

ووجه رئيس اتحاد بوذيي فرنسا أنتوني بوسمارت -عبر حسابه في تويتر- شكره لإدارة الجامع وعميده شمس الدين حفيظ على هذه المبادرة التي تجسد المعنى الحقيقي للعلمانية.

Après avoir fait de la propagande islamophobe sur tous les plateaux télé depuis 5 ans, insulté la gauche "d’islamo gauchiste" et déroulé le tapis rouge aux partis les plus islamophobes de France, Darmanin vous souhaite un joyeux ramadan, si ça c’est pas mignon https://t.co/NjUBkdUTqX — BobMarloo (@Bob_Marloo) April 5, 2023

واستغرب البعض -عبر تويتر- أن يحضر وزير الداخلية الفرنسي الإفطار السنوي ويشارك المسلمين لحظات مقدسة، وهو الذي كان يغلق المساجد ويوقف الأئمة عن العمل ويشرع قوانين تستهدفهم على غرار قانون مكافحة الانفصالية، الذي يرى منتقدوه أنه يستهدف "الإسلام المتطرف" على حد قولهم.

ولام البعض الآخر إدارة الجامع الكبير على دعوتها دارمانان بعد أن أسهم لمدة 5 سنوات في نشر دعاية مناهضة للإسلام وتعزيز موقف اليمين المتطرف داخل الساحة السياسية الفرنسية.

hypocrite de haut level 🤣🤣 https://t.co/ga8VK3T8Q2 — AG23 (the king/mcqueen fan account) (@AG23_fcb) April 5, 2023

وشهد الإفطار السنوي الذي نظمه جامع باريس الكبير حضور عدد من الشخصيات، على غرار عمدة الدائرة الخامسة فلورنسا بيرثوت، ومارك غيوم محافظ منطقة إيل دوفرانس، وما يزيد على 30 سفيرا ممثلين عن الجالية اليهودية والبوذية بفرنسا.