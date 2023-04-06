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خمسة قتلى بسبب إعصار ضرب ميسوري وسط الولايات المتحدة

Severe Weather Missouri Debris covers the ground as homes are damaged after severe weather in Glen Allen, Mo., on Wednesday, April 5, 2023. A large tornado tore through southeastern Missouri before dawn on Wednesday, killing several people and causing widespread destruction. (Courtesy of Josh Wells via AP) Photo Details ID: 23095645210129 Submission Date: Apr 5, 2023 18:19 (GMT) Creation Date: Apr 5, 2023 17:55 (GMT) Photographer: Uncredited Source: Josh Wells Credit: ASSOCIATED PRESS Special Instructions: AP PROVIDES ACCESS TO THIS THIRD PARTY PHOTO SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON FACTS DEPICTED IN IMAGE; MUST BE USED WITHIN 14 DAYS FROM TRANSMISSION; NO ARCHIVING; NO LICENSING; MANDATORY CREDIT Subjects: Tornadoes, Natural disasters Location: Glen Allen, MISSOURI, UNITED STATES Transmission Reference: NY121 Byline Title: hons Use Information: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required.
الإعصار تسبب أيضا في دمار واسع النطاق (أسوشيتد برس)
6/4/2023

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء جراء إعصار ضرب ميسوري، وفق ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام محلية أشجارا مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة في جنوب شرق الولاية.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال نهار الأربعاء ولا تزال مستمرّة"، حيث تعمل فرق الطوارئ على تمشيط المنازل والبنايات التجارية المدمرة بحثا عن المزيد من الضحايا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الأعاصير ظاهرة شائعة في الولايات المتحدة خصوصا في مناطق الوسط والجنوب، ولا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان.

وأدّت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أميركية عدّة قبل أيام إلى مصرع 32 شخصا على الأقل، كان من بينهم 15 شخصا أعلنت سلطات ولاية تينيسي عن وفاتهم الأحد الماضي.

المصدر : وكالات