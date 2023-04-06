خمسة قتلى بسبب إعصار ضرب ميسوري وسط الولايات المتحدة

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء جراء إعصار ضرب ميسوري، وفق ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام محلية أشجارا مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة في جنوب شرق الولاية.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال نهار الأربعاء ولا تزال مستمرّة"، حيث تعمل فرق الطوارئ على تمشيط المنازل والبنايات التجارية المدمرة بحثا عن المزيد من الضحايا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الأعاصير ظاهرة شائعة في الولايات المتحدة خصوصا في مناطق الوسط والجنوب، ولا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان.

وأدّت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أميركية عدّة قبل أيام إلى مصرع 32 شخصا على الأقل، كان من بينهم 15 شخصا أعلنت سلطات ولاية تينيسي عن وفاتهم الأحد الماضي.