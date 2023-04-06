بلينكن: الناتو لا يسعى للانخراط في نزاع مع روسيا

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، التأكيد على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يسعى إلى نزاع مع روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بلينكن بمقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب الإعلان رسميا، عن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري.

وقال وزير الخارجية الأميركي "الناتو لا يسعى للانخراط في نزاع مع روسيا ولكنه تحالف دفاعي، وعلى روسيا أن تفكر قبل أي عدوان على الحلف".

وشدد على أن الحلف والولايات المتحدة "سيستمران في دعم أوكرانيا طالما هي مستمرة في الدفاع عن استقلالها"، على حد قوله.

وأشار إلى أن أوكرانيا بصدد التحضير "لهجوم مضاد لاستعادة أراضيها".

وفي السياق، نوه بلينكن إلى دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق "سلام عادل يحترم ميثاق الأمم المتحدة، ووحدة الأراضي الأوكرانية".