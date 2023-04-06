بالتزامن مع زيارة ماكرون لبكين.. ما مسار العلاقات الصينية الأوروبية؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي على أوروبا أن تقاوم الحد من العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين، في مسعى لتفنيد أي شعور بوجود "دوامة لا مفر منها" من التوتر بين بكين والغرب.

وفي مستهل زيارة دولة بدأها للصين أمس الأربعاء، ذكر ماكرون أن الحفاظ على الحوار مع الصين أمر مهم؛ نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا.

التقرير المرفق للجزيرة يلقي الضوء على مسار العلاقات الصينية الأوروبية…