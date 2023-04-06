انتقد سوء تخطيط ترامب.. البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرا سريا عن الانسحاب من أفغانستان

أعلن البيت الأبيض الخميس أنه سلّم الكونغرس تقريرًا سريا طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعا عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب"، وإن الرئيس جو بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ مدة طويلة.

وصدم الانسحاب الذي انتهى يوم 30 أغسطس/آب 2021، الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي درّبها الغرب، مما أجبر آخر القوات الأميركية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابل.

في الأثناء، قُتل 13 عسكريا أميركيا و170 أفغانيًا في هجوم انتحاري في محيط المطار المزدحم، حيث أقيم جسر جوي عسكري غير مسبوق أجلي عبره أكثر من 120 ألف شخص في غضون أيام.

وفي ملخص التقرير الذي رفعت عنه السرية وسُلّم إلى الكونغرس، يشدد البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس جو بايدن فعلت كل ما في وسعها.

وألقت الإدارة باللوم على اتفاق أبرم سابقًا بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة طالبان لوضع حكومة بايدن في موقف صعب، وقالت إن أيا من وكالات الاستخبارات الأميركية لم تتوقع الانهيار السريع للقوات الحكومية الأفغانية.

وجاء في الوثيقة "تركت إدارة ترامب المُغادرة لإدارة بايدن موعدًا للانسحاب، لكن من دون خطة لتنفيذه. وبعد 4 سنوات من الإهمال -وفي بعض الحالات التردي المتعمد- كانت أنظمة ومكاتب ووكالات مهمة لضمان مغادرة آمنة ومنظمة في حالة يرثى لها".

وأضافت أنه بعد أكثر من 20 عامًا، وأكثر من تريليوني دولار، وقيام جيش أفغاني قوامه 300 ألف عنصر، تشير السرعة والسهولة التي سيطرت بهما طالبان على أفغانستان إلى عدم وجود سيناريو -باستثناء حضور أميركي دائم وموسع بشكل كبير- كان من شأنه أن يغير المسار.