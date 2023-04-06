اليمن.. اتفاق مرتقب لتمديد الهدنة 6 أشهر بين الحكومة والحوثيين

كشف مسؤول يمني اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المعترف بها دوليا، والحوثيين لتمديد الهدنة في البلاد.

وأفاد المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لوكالة الأنباء الألمانية، بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بموافقة الحوثيين على تمديد الهدنة في البلاد، وذلك بعد مباحثات سابقة توسطت فيها سلطنة عمان.

وأضاف المصدر أن خالد بن سلمان أبلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس بأن الهدنة ستكون موسعة ولمدة مبدئية تمتد إلى 6 أشهر، وتشمل عدة بنود بينها إعادة تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين في أرجاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي لوجهات دولية أخرى.

وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي في الرياض اليوم الخميس، الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين السعودي واليمني استعرضا خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.

وأكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات، بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.

ومنذ أشهر تدور تحركات دبلوماسية أممية ودولية وإقليمية بهدف تمديد الهدنة في اليمن، تمهيدا لاتفاق سياسي شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو 9 سنوات.