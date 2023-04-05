قبل يوم من الاتفاق النهائي.. انتشار عسكري مكثف في الخرطوم ومحتجون يغلقون طرقا رئيسية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا عسكريا مكثفا صباح اليوم الأربعاء، قبل يوم من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية بين مجلس السيادة العسكري وقوى مدنية.

وانتشر عدد من المدرعات والسيارات المدججة بالسلاح وسط الخرطوم، وقال مصدر عسكري للجزيرة إن المدرعات والسيارات التي شوهدت بالخرطوم تأتي كنوع من التأمين للعاصمة في إطار خطة عامة وضعتها القيادة العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن الانتشار العسكري يعد إجراء روتينيا، وأن الخرطوم ستشهد مزيدا من الانتشار العسكري والأمني في الساعات القادمة.

ومن المتوقع أن تشهد الخرطوم غدا مظاهرات احتجاجية في ذكرى السادس من أبريل/نيسان 2019، حين وصل المتظاهرون لأسوار القيادة العامة وأعلن الجيش انحيازه للحراك الشعبي وإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وذكر مراسل الجزيرة أن محتجين أغلقوا عدة طرق تربط بين العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة، وذلك احتجاجا على الاتفاق الإطاري السياسي الذي يضم تنظيمات سياسية وعسكرية، في حين ترفضها قوى سياسية وعشائرية أخرى.

واختتم الأسبوع الماضي مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير-المجلس المركزي، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

واتفق أطراف "الإطاري" على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية يوم السادس من أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

عنف قبلي

وفي موضوع آخر، قالت مصادر حكومية بإقليم النيل الأزرق إن أعمال العنف القبلي تجددت اليوم بمنطقة بكوري، 100 كيلومتر جنوب الدمازين عاصمة الإقليم، مما أسفر عن سقوط 4 أشخاص.

وطبقا للمصادر التي تحدثت للجزيرة فإن لجنة أمن الإقليم انعقدت لبحث احتواء الأحداث التي شملت حرق مقار أمنية بالمنطقة.

وشهد إقليم النيل الأزرق أعمال عنف واقتتال قبلي في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي خلفت مئات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين.