مطلوبة للجنائية الدولية مع بوتين.. مسؤولة روسية ستتحدث في اجتماع لمجلس الأمن وبريطانيا غاضبة

ستتحدث المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقها، عبر الانترنت في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء تنظمه روسيا بشأن أوكرانيا.

وأثارت هذه المشاركة المعلنة غضب المملكة المتحدة التي قالت إنها منعت البث المقرر للحدث على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقال ناطق باسم البعثة البريطانية "إذا كانت تريد أن تتحدث عن أفعالها فعليها أن تفعل ذلك في لاهاي" مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت ممثلية روسيا الدائمة أن الاجتماع يهدف إلى "تقديم معلومات موضوعية عن أوضاع الأطفال في منطقة الصراع في دونباس وعن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية لإجلاء الأطفال المعرضين للخطر"، متهمة بـ"تشويه" الوضع عبر استخدام مصطلحات "اختطاف وتشريد قسري وتبن".

ويُعقد هذا النوع من الاجتماعات غير الرسمية التي يمكن أن ينظمها أي عضو في مجلس الأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة ولكن ليس في قاعة المجلس.

وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بأنها "خطفت" أكثر من 16 ألف طفل من أوكرانيا منذ بدء الهجوم قبل عام، وهو ما تنفيه موسكو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في مارس/آذار الماضي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، معتبرة أنهما مسؤولان عن "جريمة حرب متمثلة في ترحيل غير قانوني" لقاصرين أوكرانيين.

وأكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مؤخرا أن اجتماع الأربعاء كان مقررا "قبل وقت طويل" من إعلان المحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد موسكو أنها "أنقذت" هؤلاء الأطفال من القتال ووضعت إجراءات لجمعهم بعائلاتهم.

وقالت ماريا لفوفا بيلوفا في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنها مستعدة لإعادة الأطفال المرحلين إلى أوكرانيا إذا طلبت أسرهم ذلك.

وذكر تقرير صدر عن مكتبها الثلاثاء، أنه تم لم شمل 16 طفلا من 9 عائلات مع أقاربهم الذين يعيشون في أوكرانيا أو في أي مكان آخر منذ 29 مارس/آذار الماضي. لكن المفوضة الروسية رفضت مجددا نشر لائحة كاملة بأسماء الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا.