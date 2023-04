ماكرون يصل الصين لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى بكين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يبحث خلالها الحرب في أوكرانيا وسبل إحياء الحوار والترويج للسلام.

وقد التقى الرئيس الفرنسي ظهر اليوم مع مجموعة من الجالية الفرنسية قبل أن يجري محادثات غدا الخميس مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وسينتقل الجمعة إلى كانتون في جنوب الصين.

ورأى ماكرون أنه يمكن لبكين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا. وقال أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية إن بكين "اقترحت خطة سلام (..) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام".

ويرى قصر الإليزيه أن الصين بسبب قربها من روسيا "هي البلد الوحيد في العالم القادر على أن يؤثر بشكل مباشر وجذري على النزاع باتجاه أو بآخر".

وقبيل توجهه إلى الصين، أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما بأن "تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة لتسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام"، وفق مسؤولين فرنسيين.

#French President #Macron arrived in #China for a meeting with #XiJinping. pic.twitter.com/Gig2U7XEtU

— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2023