أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين -التي هزمت في الانتخابات التشريعية الأخيرة الأحد الماضي- أنها ستتخلى عن زعامة الحزب الاجتماعي الديمقراطي في سبتمبر/أيلول، مستبعدة أن تتولى منصبا في الحكومة المقبلة.

وقالت مارين البالغة 37 عاما التي كان مستقبلها السياسي موضوع تكهنات كثيرة -اليوم الأربعاء- "توصلت إلى خلاصة أنني لن أسعى لولاية ثانية في زعامة الحزب خلال المؤتمر العام المقبل في سبتمبر/أيلول".

وحلّ حزب مارين التي تعدّ رئيسة الوزراء التي تحظى بأكبر شعبية منذ مطلع القرن الـ21 في البلاد في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأحد مع تقدم يمين الوسط والحزب القومي عليه.

وأكدت "سأقدم استقالة الحكومة غدا" الخميس.

ولكن حزبها الذي حسّن نتيجته مقارنة بانتخابات 2019 قد ينضم إلى ائتلاف حكومي مع رئيس الوزراء المقبل بيتيري أوربو إذا اختار التحالف مع اليسار بدلا من اليمين المتطرف.

أما مارين فاستبعدت فرضية أن تصبح وزيرة في هذه الحالة، وأوضحت "لا أظن أن انضمامي إلى فريق حكومي أمر مرجح".

وأضافت "لم يعرض علي أي منصب دولي، لذا سأستمر في تأدية مهامي بوصفي نائبة".

ودخلت سانا مارين عالم السياسة وعمرها 27 عاما، لتصبح عام 2019 أصغر رئيسة وزراء في العالم (34 عاما) وثالث رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا.

وفي أغسطس/آب 2022 أثارت مارين جدلا واسعا بعد تسرب مقطع فيديو لها وهي ترقص وتغني مع فنانين ومؤثرين فنلنديين، وما زاد الجدل استخدام مارين مصطلحا محليا دارجا يشير إلى "الكوكايين"، وفقا لصحيفة "هلسنكي تايمز" (Helsinki Times) الفنلندية.

وطالبت المعارضة بخضوع مارين لاختبار فحص المخدرات، لكنها أكدت عدم تعاطيها للمخدرات من قبل وأعلنت خضوعها الطوعي لإجراء فحص المخدرات، ليعلن مكتب رئيسة الوزراء في 23 أغسطس/آب 2022 أن نتائج اختبار المخدرات جاءت سلبية.