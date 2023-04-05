عاجل| أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: بيان رئيس الأركان الأميركي بالكونغرس عن برنامج إيران النووي أقلق إسرائيل
5/4/2023-|آخر تحديث: 5/4/202307:09 PM (مكة المكرمة)
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: بيان رئيس الأركان الأميركي بالكونغرس عن برنامج إيران النووي أقلق إسرائيل.
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: قلقون من تصريحات ميلي بشأن الوقت الذي قال إن طهران ستحتاجه لإنتاج سلاح نووي.
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: حديث ميلي خلق انطباعا إسرائيليا بأن واشنطن ستتسامح مع حيازة طهران لسلاح نووي.
المصدر : الجزيرة + وكالات