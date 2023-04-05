شاهد.. لحظة سقوط صاروخ فلسطيني على مصنع في سديروت

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة مصنع في مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة بأحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ردا على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدائها على المعتكفين فيه.

وتظهر اللقطات المأخوذة من كاميرا مراقبة العمال وهم يفرون من المصنع، وذلك فيما يبدو إثر انطلاق صفارات الإنذار.

وبعد ذلك بثوان يصيب الصاروخ المبنى من الأعلى، ثم يندفع دخان في أرجاء المصنع.

وحسب بلدية سديروت، فإن القصف ألحق أضرارا طفيفة بالمصنع، دون أن تقع إصابات بين العاملين فيه.