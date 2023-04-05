رغم تهديدات الصين.. رئيس مجلس النواب الأميركي يلتقي رئيسة تايوان

استقبل رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الأربعاء رئيسة تايوان تساي إنغ ون بمستهل اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين، في وقت بدأت فيه الصين عملية تفتيش خاصة لقواتها في مضيق تايوان.

وعقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في مدينة سيمي فالي جنوبي ولاية كاليفوريا، الواقعة في أقصى الغرب الأميركي.

واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون للصين وآخرون مؤيدون لتايوان، في تجمعين متضادين.

وعلى الصعيد الرسمي، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة إلى الولايات المتّحدة، بل هذه مجرّد محطة عبور في طريق عودتها إلى تايوان من جولة في أميركا اللاتينية.

وسعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى التقليل من أهمية اجتماع رئيس مجلس النواب ورئيسة تايوان، إذ كرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن القول اليوم الأربعاء إن رئيسة تايوان لا تقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة، بل وجودها في هذا البلد هو مجرد زيارة عبور.

تحذيرات صينية

والاثنين الماضي، قالت قنصلية الصين في لوس أنجلوس (كبرى مدن كاليفورنيا) إن مكارثي "يصر على لعب ورقة تايوان" بهدف احتواء بكين، وأضافت القنصلية "سيرتكب من دون شك الخطأ نفسه مجددا، الأمر الذي من شأنه الإضرار أكثر بالعلاقة الصينية الأميركية".





وتوعدت السلطات الصينية بالرد على الاجتماع بين مكارثي وتساي، وكثفت بكين في الأسابيع الماضية التصريحات الغاضبة إزاء الاجتماع.

وذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده "تعارض بشدة اللقاء بين ثالث شخصية في الدولة الأميركية ورئيسة تايوان، التي تنتمي إلى حزب مؤيد لانفصال تايوان عن الصين".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

زيارة بيلوسي

ويعيد اجتماع مكارثي وتساي ما قامت به رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي من زيارة غير مسبوقة لتايوان في أغسطس/آب 2022، مما أثار غضب الصين التي ردت بإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان.

وفي سياق متصل، قال الجيش التايواني إنه يراقب عن كثب التدريبات التي بدأتها الصين في مضيق تايوان صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت بكين مشاركة أول سفينة صينية كبيرة في التدريبات الأخيرة بمضيق تايوان، ووصفت التدريبات بأنها عملية مشتركة خاصة للرحلات البحرية والدورية في المضيق. وقد رُصدت 14 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية في المناطق المحيطة بتايوان.