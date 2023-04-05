اليابان تتبنى قواعد تسمح بتقديم مساعدات لجيوش أجنبية

ستبدأ اليابان تقديم المساعدة لجيوش "الدول ذات العقلية المماثلة" بموجب قواعد جديدة أعلنتها الحكومة الأربعاء، بينما تضع طوكيو إستراتيجية دفاعية استباقية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.

وقالت الحكومة إن الإطار الجديد سيكون منفصلا عن الأنواع الأخرى من المساعدات التي تقدمها اليابان، وسيستهدف بالتحديد "تعزيز قدرات الأمن والردع للدول ذات العقلية المماثلة".

وتعد هذه الخطوة جزءا من تحول أوسع في اليابان كشفت عنه العام الماضي يتمثل في تعديل أمني كبير، بما في ذلك التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وستبلغ الزيادة في الإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، مع وصف الصين بأنها "أكبر تحد إستراتيجي لها على الإطلاق".

وينص دستور اليابان الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية على أن يقتصر دور جيشها على الإجراءات والمعدات الدفاعية.

وينص الإطار الجديد على أن يقتصر الدعم العسكري على المناطق "التي لا تتعلق مباشرة بأي صراع دولي".

ولم تحدد الحكومة بعد أسماء المستفيدين المحتملين من هذه القواعد، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الفلبين وماليزيا مرشحتان لذلك.

ويمكن أن تشمل المساعدة مجالات الرصد والمراقبة في المياه الإقليمية والمجال الجوي ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة، حسب مكتب مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن الحكومة اليابانية خصصت ملياري ين (15 مليون دولار) للإنفاق على مساعدات لجيوش أجنبية والدفاع الأجنبي حتى مارس/آذار 2024.