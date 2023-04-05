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أردوغان: محاولات حرق القرآن جريمة كراهية يجب وقفها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن النظام العالمي الراهن "غير قابل للاستمرار" وأن ثمة "حاجة ملحة" لإصلاح مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في كلمة خلال برنامج الافطار الرمضاني التقليدي مع السفراء بنسخته الـ 14 في مقر حزب "العدالة والتنمية" بأنقرة. ( Murat Kula - وكالة الأناضول )
أردوغان يتحدث خلال الإفطار الرمضاني مع السفراء بمقر حزب العدالة والتنمية (وكالة الأناضول)
5/4/2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم هي جريمة كراهية واضحة تماما ويجب وقفها.

وفي كلمة ألقاها خلال برنامج الإفطار الرمضاني التقليدي مع السفراء بنسخته الـ14 في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان إن المحاولات البغيضة لحرق القرآن الكريم ليست مقبولة أبدا بأي حال من الأحوال، ويتوجب وضع حد لهذه الأعمال الخسيسة التي تجرح مشاعر نحو ملياري إنسان وتثير غضبهم.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إن النظام العالمي الراهن غير قابل للاستمرار وإن هناك حاجة ملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أردوغان أن "النظام الذي يحبس مصير الإنسانية بين شفاه 5 دول ليس مستدامًا، هناك حاجة ملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي بنهج شامل".

وفيما يتعلق بالحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين روسيا وأوكرانيا، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن سلاما عادلا يمكن أن يمنح الطرفين مخرجا من الأزمة، ويُخرج المنطقة بالتالي من الدوامة التي جُرت إليها.

المصدر : وكالة الأناضول