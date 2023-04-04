قبل يومين من موعد التوقيع.. اجتماعات للقوى المدنية بالسودان للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي

تشهد العاصمة السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات لبحث تطورات العملية السياسية للوصول إلى اتفاق نهائي بغية التوقيع عليه في 6 أبريل/نيسان الجاري.

وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، لوكالة الأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن رؤساء القوى المنضوية تحت لواء هذا التحالف تمت دعوتهم لاجتماع في دار حزب الأمة بمدينة أم درمان (وسط) للتفاكر بشأن الوضع السياسي الراهن، والتعامل مع مآلات تأخير توقيع الاتفاق النهائي والخيارات البديلة حال عدم التوقيع عليه.

وتعد قوى الحرية والتغييرـ المجلس المركزي أبرز القوى المدنية التي وقعت مع مجلس السيادة العسكري الحاكم الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يحل الأزمة السياسية.

واتفق أطراف "الإطاري" على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية يوم 6 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه.

وذكر المصدر أن القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم سيشهد أيضا اليوم اجتماعا للجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي لإدراج الملاحظات التي تلقتها حول المسودة الأولية من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومن الخبراء.

وأضاف أن سلسة اجتماعات اليوم ستختتم بلقاء قادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لإجازة موقفها النهائي من قضايا الاتفاق السياسي، ومناقشة تطورات العملية السياسية والخطوات اللاحقة خلال الأيام المقبلة.

وتشمل قضايا الاتفاق السياسي النهائي العدالة الانتقالية، السلام، الإصلاح الأمني والعسكري، تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019)، قضية شرقي السودان.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.