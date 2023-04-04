غرامة مالية ضخمة لمروجي الإشاعات عن حالة الطقس في مصر

وافق مجلس النواب المصري على قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي يعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي بغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار).

ووفقا لمشروع القانون الجديد، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 1600 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة العامة للأرصاد الجوية من دون ترخيص، حسب صحيفة أخبار اليوم.

ويعاقب القانون من ينشر معلومات غير صحيحة بأي وسيلة من وسائل النشر، وكذلك من يقوم بإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية من دون ترخيص.

ونقلت "وكالة أنباء البرلمان" عن تقرير اللجنة المشتركة قوله إن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالا خصبًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تسعى الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية والحفاظ على مقدراتها.

وتضمن التقرير أن "مشروع القانون سيقلل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة في ما يتعلق بالأرصاد، لافتة إلى أنها "قد تضر بالاقتصاد وتضيع المليارات وقد ترجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية".

وقال عضو مجلس النواب أشرف الشبراوي إن القانون الجديد يحافظ على مقدرات الدولة ويقلل حجم الخسائر، وتابع في تصريح تلفزيوني "الحكومة رأت تغليظ العقوبة، حتى تتناسب مع جُرم نشر الإشاعات".

من جانبها، ذكرت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر في تصريحات سابقة "أن القانون منظّم ويطبق في كل دول العالم"، مشيرة إلى أن تفعيله سيحد من انتشار الإشاعات التي تثير الذعر بين المواطنين.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحد القطاعات العلمية والتطبيقية التابعة لوزارة الطيران المدني، وأنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 2934 لسنة 1971، وأصبحت بموجبه تدير المرفق على مستوى الجمهورية.