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عمدة كييف: الهجوم الروسي على أوكرانيا يؤثر على ألمانيا مباشرة

Peter Tschentscher (M, SPD), First Mayor and President of the Senate of the Free and Hanseatic City of Hamburg, stands between Vitali Klitschko (r), Mayor of the Ukrainian capital Kiev and former boxing world champion, and brother Wladimir Klitschko after a press conference in the town hall and holds a boxing glove with a dedication by the two former world boxing champions. Klitschko and Tschentscher spoke about the current situation in Kiev and Ukraine and about their further cooperation in the "Pact for Solidarity and Future". In April 2022, the two politicians decided on a strategic partnership between their cities to support each other in times of crisis.
فيتالي كليتشكو (يمين) وشقيقه فلاديمير وبينهما بيتر تشنتشر عمدة هامبورغ (الألمانية)
4/4/2023-|آخر تحديث: 4/4/202312:09 AM (مكة المكرمة)

أعرب فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف عن اعتقاده بأن الهجوم الروسي على بلاده يؤثر على ألمانيا مباشرة، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لاستعادة الاتحاد السوفياتي السابق.

وخلال زيارة مدينة هامبورغ الواقعة في شمالي ألمانيا ولقائه رئيس بلديتها بيتر تشنتشر، خاطب عمدة كييف الألمان قائلا "أنتم الألمان لا يجوز لكم أن تنسوا أن جزءا من ألمانيا، حيث عمل بوتين لسنوات عميلا لجهاز الاستخبارات السوفياتي "كيه جي بي" (KGB)، كان تابعا للإمبراطورية السوفياتية الروسية الكبيرة".

واعتبر المسؤول الأوكراني أن بلاده تدافع من هذا المنطلق عن "كل واحد منكم من بوتين"، مضيفا أن أوكرانيا تدافع عن مستقبلها الأوروبي، على حد وصفه، ومؤكدا أن الأوكرانيين يفضلون "العيش بلا ماء وبلا كهرباء عن العيش مع جنود روس".

وتأتي زيارة كليتشكو لهامبورغ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبرام "ميثاق التضامن والمستقبل" بين كييف وهامبورغ، ورافقه في الزيارة شقيقه فلاديمير كليتشكو وتاتيانا كيل من مبادرة "كلنا أوكرانيون".

يذكر أن عمدة كييف هو بطل سابق في الملاكمة، وبدأ مسيرته الاحترافية في هامبورغ مع أخيه فلاديمير.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن ألمانيا تدعم أوكرانيا بقوة عسكريا واقتصاديا في تصديها للغزو الروسي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية