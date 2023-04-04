أعرب فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف عن اعتقاده بأن الهجوم الروسي على بلاده يؤثر على ألمانيا مباشرة، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لاستعادة الاتحاد السوفياتي السابق.

وخلال زيارة مدينة هامبورغ الواقعة في شمالي ألمانيا ولقائه رئيس بلديتها بيتر تشنتشر، خاطب عمدة كييف الألمان قائلا "أنتم الألمان لا يجوز لكم أن تنسوا أن جزءا من ألمانيا، حيث عمل بوتين لسنوات عميلا لجهاز الاستخبارات السوفياتي "كيه جي بي" (KGB)، كان تابعا للإمبراطورية السوفياتية الروسية الكبيرة".

واعتبر المسؤول الأوكراني أن بلاده تدافع من هذا المنطلق عن "كل واحد منكم من بوتين"، مضيفا أن أوكرانيا تدافع عن مستقبلها الأوروبي، على حد وصفه، ومؤكدا أن الأوكرانيين يفضلون "العيش بلا ماء وبلا كهرباء عن العيش مع جنود روس".

وتأتي زيارة كليتشكو لهامبورغ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبرام "ميثاق التضامن والمستقبل" بين كييف وهامبورغ، ورافقه في الزيارة شقيقه فلاديمير كليتشكو وتاتيانا كيل من مبادرة "كلنا أوكرانيون".

يذكر أن عمدة كييف هو بطل سابق في الملاكمة، وبدأ مسيرته الاحترافية في هامبورغ مع أخيه فلاديمير.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن ألمانيا تدعم أوكرانيا بقوة عسكريا واقتصاديا في تصديها للغزو الروسي.