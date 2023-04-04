قتيل و30 مصابا في خروج قطار عن سكته في هولندا

قتل شخص وأصيب نحو 30 شخصا بجروح، بعضهم إصابته خطيرة، اليوم الثلاثاء بعدما خرج قطار عن سكته في فورشوتن في جنوب هولندا، وفق ما أفادت به أجهزة الطوارئ.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03:25 (الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية، حسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن "الجرحى الذين أصيبوا إصابات خطيرة نقلوا إلى المستشفيات المجاورة"، في حين يعالج 11 شخصا في مكان الحادث.

وقال إن "خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار. وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

ووقع الحادث على السكة الحديدية بين مدينتي لايدن ولاهاي.