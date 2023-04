تأثر بمنفذ هجوم نيوزيلندا.. القضاء البريطاني يدين مراهقا بتهمة التخطيط لمهاجمة مسجد وقتل مصلين

دانت محكمة بريطانية بمقاطعة يوركشاير الإنجليزية مراهقا بريطانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على مسجد وقتل المصلين، الأمر الذي سلط الضوء -عبر منصات التواصل الاجتماعي- على الآثار التي يتركها الخطاب التحريضي الذي يستخدمه السياسيون اليمينيون.

وأدين المراهق -الذي يبلغ من العمر 16 عامًا- في المحكمة الملكية بمدينة ليدز بمقاطعة يوركشاير، الخميس 30 مارس/آذار الماضي، إذ أكدت التحقيقات أنه كان يخطط لقتل المصلين، في مسجد ببلدة "كيلي" غربي المقاطعة صيف العام الماضي.

وكان المتهم يهدف لتنفيذ الهجوم على المسجد بواسطة سيارة والده، التي سرقها في الخامس من يونيو/حزيران العام الماضي وتوجه بها نحو المسجد، إلا أنها تحطمت نتيجة حادث في الطريق.

ووجدت السلطات رسومات ومخطوطات احتفظ بها المتهم في منزله، وأوضح فيها آراءه المتطرفة ضد غير المسيحيين وذوي الأعراق الملونة، واقتداءه ببرينتون تارانت منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، الذي راح ضحيته 51 مسلمًا.

This far right teenage terrorist from #keighley told a teacher #Muslims and #Jewish people were "invaders" who were there to destroy "our race"

Why did this get so little media coverage? The threat from the far-right is increasing not decreasing. https://t.co/9ymrrU5cCT

— Mohammed Shafiq (@mshafiquk) April 3, 2023