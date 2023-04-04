جددت الصين -اليوم الثلاثاء- تنديدها باللقاء المرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ ون ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي، وتعهدت بالدفاع "بحزم عن سيادتها".

وسيعقد اللقاء في ضواحي لوس أنجلوس في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية، وسيشارك فيه عدد من أعضاء الكونغرس، كما أوضح مكتب مكارثي في بيان.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "ستراقب الصين الوضع عن كثب بشدة، وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".

وأضافت ماو أن "الصين تعارض بقوة ترتيب الولايات المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة اللقاء بين رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي المسؤول الأميركي الثالث، وتساي إنغ ون".

وأكدت أمام صحافيين أن اللقاء "ينتهك بشكل خطر مبدأ الصين واحدة والبيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة، ويقوض بشكل خطر سيادة الصين ووحدة أراضيها".

ورغم التحذيرات الصينية، فإن ماكارثي أكد -أمس الاثنين- أنه سيلتقي تساي في كاليفورنيا، متحديا بذلك تحذيرات الصين.

وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أميركا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز، وكانت قد بدأت زيارتها لهاتين الدولتين بالتوقف أيضا في نيويورك.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان -التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة- أرضا صينية لم تتمكّن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1949.

وكانت الصين عبّرت عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين هذه الجزيرة والولايات المتحدة التي تقدم لتايوان دعما عسكريا في مواجهة بكين منذ عقود.