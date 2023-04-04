انطلاق اجتماع رباعي في روسيا يبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

انطلق اليوم الثلاثاء في موسكو الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا، ويهدف لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية ذكر أن سلسلة من المشاورات عقدت في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية الرباعي.

وذكرت وكالة "سانا" أن أيمن سوسان مساعد وزير الخارجية السوري أكد لميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية، ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله".

بدوره أفاد مراسل الأناضول، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألقى كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مبينا أن الوفد التركي يرأسه بوراق أكجابار نائب وزير الخارجية.

ويشارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الأفريقية ممثلا لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلا عن إيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلا عن النظام السوري.

وبحسب معلومات من مصادر دبلوماسية، فإن محادثات موسكو ستكون بمثابة تمهيد للاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، في وقت لم يحدد بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء ومجالات التعاون التي يمكنهم النظر فيها.

يشار إلى أنه بعد قطيعة دامت 11 عاما اجتمع في موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي وزير الدفاع التركي ونظيره في النظام السوري، بحضور ومشاركة وزير الخارجية الروسي، واتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات تعقد اجتماعات لها في العاصمة الروسية ولاحقا في كل من أنقرة ودمشق.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الفترة ذاتها أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي والسوري، في إطار اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني من 2022.

كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آنذاك إلى أنه قد يلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

يشار إلى أن علاقات أنقرة ودمشق توترت إلى حد كبير منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 التي تحولت لاحقا إلى صراع دموي مسلح قتل مئات الآلاف وشرد الملايين.