انتصار لعمران خان.. محكمة باكستانية تسمح بإجراء انتخابات محلية في إقليمين بالبلاد

سمحت المحكمة العليا في باكستان -اليوم الثلاثاء- بإجراء انتخابات محلية جزئية في إقليمين بالبلاد، في خطوة تعد انتصارا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقضت المحكمة بأن تُجرى الانتخابات بحلول 15 مايو/أيار المقبل، في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا، بالرغم من معارضة الحكومة للتصويت في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وتحديا سياسيا من المعارضة.

ويضغط رئيس الوزراء السابق من أجل إجراء انتخابات برلمانية، في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة عمران خان لإجراء انتخابات عامة مبكرة، وأيدت حكومته تأجيل لجنة الانتخابات للتصويت في الإقليمين حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

لكن المحكمة العليا قضت بأن التأجيل غير قانوني، وبأن التصويت في هذين الإقليمين يجب أن يجرى بين 30 أبريل/نيسان و15 مايو/أيار المقبل.

وكانت قد أُجريت آخر انتخابات عامة في باكستان في يوليو/تموز 2018، وتولت حينها حكومة عمران خان السلطة.

وأطيح بعمران خان في أبريل/نيسان 2022 بموجب مذكرة لحجب الثقة، ويواجه منذ ذلك الحين إجراءات قانونية، ولكنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة ويأمل العودة إلى السلطة. كما اتهم مؤخرا حكومة بلاده بوضع مخطط لاغتياله أو نقله للسجن.