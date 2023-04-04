السيناريوهات المحتملة بعد توجيه الاتهام إلى ترامب

يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك لإبلاغه رسميا بتوجيه تهم جنائية إليه، في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية من أجل شراء صمتها.

وهذا ما يمكن أن يحدث عندما يصبح الجمهوري البالغ 76 عاما أول رئيس سابق أو في المنصب يُوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

تسليم نفسه

ووصل ترامب -الذي دانته هيئة محلفين الأسبوع الماضي- إلى نيويورك أمس الاثنين، قادما من مسكنه في فلوريدا لتسليم نفسه للسلطات.

ومن المتوقع أن يخضع الرئيس الأميركي السابق لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته في محكمة بمانهاتن، وقد يتم أيضا التقاط صورته. لكن محامي ترامب جو تاكوبينا صرح اليوم الأحد بأن موكله "لن يكون مكبل اليدين".

وانتشرت قوات الأمن بشكل كبير حول المحكمة التي سيمثل ترامب أمامها لإبلاغه رسميا بتوجيه تهم جنائية إليه، ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق.

ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة.

كما يُخطط أنصار الرئيس السابق للتظاهر أمام "برج ترامب" الذي أمضى فيه ليلته، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووجّه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ -الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك- التهمة رسميا إلى الرئيس السابق في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وذلك لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

المثول أمام القاضي

وبعد احتجازه، سيمثل ترامب أمام القاضي خوان مرشان، وهناك ستتم تلاوة التهم الموجهة ضده.

وقد يضع القاضي شروطا أمام إطلاق سراح ترامب وسيحدد موعد الجلسة المقبلة.

وكان محامي الرئيس الأميركي السابق قال إن ترامب لن يقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، معتقدا أن هذه القضية لن تمضي قدما.

كما سيسعى ترامب إلى إسقاط التهم من دون الخضوع لمحاكمة، حسب محاميه، مؤكدا أنه لا توجد "أي فرصة" لأن يتوصل الرئيس السابق إلى اتفاق تسوية مع الادعاء.

وحسب تاكوبينا، فإن "الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة مع الادعاء في هذه القضية"، مؤكدا "هذا لن يحدث، لا جريمة".

ومن المتوقع أن يغادر ترامب نيويورك بعد ذلك بوقت قصير متوجها إلى فلوريدا، ويخطط لإلقاء خطاب في مارالاغو بفلوريدا.

سجن

مع عدم معرفة التهم، من الصعب التكهن إن كانت الإدانة المحتملة ستؤدي إلى الحكم بالسجن على رئيس أميركي سابق، في وضع غير مسبوق.

ويعتقد أن التهم التي ستوجه إلى ترامب ستشمل الاحتيال التجاري وانتهاكات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، ولكن من غير الواضح إن كانت من جرائم الجنايات التي تؤدي إلى عقوبة السجن المحتملة.

ولا يملك ترامب أي سجل جنائي، وليس من الواضح إن كان سيتم الحكم عليه بالسجن في حال إدانته.

انتخابات 2024

وسيواصل ترامب بالتأكيد مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 حتى في حال مواجهته تهما جنائية.

ولا يوجد أي بند في الدستور الأميركي يمنع أحدا من الترشح للرئاسة حتى في حال مواجهته تهما. وسيواصل ترامب حتى في حال ادانته حملته الانتخابية ولن يُمنع من تولي منصب الرئيس.

ويمنع التعديل 14 من الدستور أي شخص "انخرط في تمرد أو عصيان" من تولي منصب منتخب.

وفي أعقاب أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول سعيا لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة، صوّت مجلس النواب لصالح عزل ترامب بعد الهجوم، ولكن قام مجلس الشيوخ بتبرئته.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس 45 للولايات المتّحدة، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.