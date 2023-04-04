أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية.. مثول ترامب أمام محكمة مانهاتن خطوة بخطوة

يمثُل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء أمام قاض في محكمة مانهاتن بولاية بنيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. وتتضمن الإجراءات القضائية خطوات عدة تبدأ بنقله للمحكمة وقد تنتهي بتركه طليقا أو سجنه.

ويفترض أن تكون الإجراءات القضائية مختصرة، ولكنها تعتبر لحظة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ لم يسبق أن واجه رئيس أميركي سابق اتهامات جنائية.

وفي نهاية هذه الإجراءات، سيقرر القاضي خوان مرشان إذا ما كان سيمضي في المحاكمة أم يوقفها.

ويواجه الزعيم الجمهوري أكثر من 30 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من بينها تهمة واحدة على الأقل ترقى إلى مستوى الجناية.

ولا يملك ترامب أي سجل جنائي، وليس واضحا إن كان سيتم الحكم عليه بالسجن حال إدانته.

وكانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك قد دانت مؤخرا ترامب في ما يتعلق بدفع رشى بقيمة 160 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وتقول دانييلز إنها كانت على علاقة به، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.

ولاحقا، وجه المدعي العام في مانهاتن التهمة رسميا إلى الرئيس السابق في هذه القضية. وحتى في حال إدانة ترامب بتهم جنائية، فلن يمنعه ذلك من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وفي بيان أصدره مساء أمس الاثنين، قال ترامب إن مدعي عام مانهاتن سرب بطريقة غير قانونية معلومات حول لائحة الاتهام، وأضاف أن ذلك يستوجب توجيه الاتهام للمدعي العام على الفور، وكان الرئيس السابق قد اعتبر قبل ذلك أنه يتعرض لاضطهاد سياسي من الديمقراطيين.





خطوات المحاكمة

ومن المقرر أن ترافق شرطة الخدمة السرية الرئيس الأميركي السابق من البرج الذي يملكه ويحمل اسمه إلى مقر المحكمة في مانهاتن بنيويورك، حيث سيتم احتجازه.

وكان ترامب وصل مساء أمس الاثنين إلى البرج تمهيدا لتسليم نفسه. ومن المقرر أن يمثل أمام القاضي في الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت غرينيتش (التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد نقل موقع "ياهو نيوز" عن مصدر قوله إن مكتب مدعي عام مانهاتن رأى بعد مشاورات مع الحرس الرئاسي ومسؤولي المحكمة أنه لا سبب لتكبيل يدي ترامب أو تصوير وجهه من الجوانب كافة كالموقوفين.

ومع ذلك، ينتظر أن يتم أخذ بصمات الرئيس السابق، إذ إن ذلك ضمن إجراءات الحجز المعتادة للأشخاص الذين يمثلون أمام المحاكم الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن قاضيا أصدر حكما في وقت متأخر أمس الاثنين بعدم السماح بالكاميرات التلفزيونية داخل قاعة المحكمة.

بعد أن يمثل الرئيس السابق أمام القاضي خوان مرشان، يتلو المدعون العامون -بقيادة مدعي عام نيويورك ألفين باغ- نص الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين الكبرى الأسبوع الماضي.

وبعد تلاوة لائحة الاتهام في المحكمة، يفترض أن يدفع ترامب ببراءته من التهمة الموجة إليه، وفق ما قال محاميه جو تاكوبينا. وأكد تاكوبينا أن موكله لن يعقد صفقة مع الادعاء لأنه يعتبر أنه لم يرتكب أي جريمة.

ومن المتوقع أن يقرر القاضي ترك ترامب في حالة سراح لأن التهم الموجهة إليه لا تستدعي تحديد كفالة، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

بيد أن وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن القاضي قد يضع شروطا أمام اطلاق سراح ترامب، مشيرة إلى أنه سيحدد موعد الجلسة المقبلة.

ومع عدم معرفة التهم، من الصعب التكهن إن كانت الإدانة المحتملة ستؤدي إلى الحكم بالسجن على رئيس أميركي سابق. ويعتقد بأن التهم التي ستوجه إلى ترامب ستشمل الاحتيال التجاري وانتهاكات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، ولكن من غير الواضح إن كانت من جرائم الجنايات التي تؤدي إلى عقوبة السجن المحتملة.

وفي حال لم يكن هناك قررا بحبسه، سيعود ترامب إلى مقر إقامته في منتجع مارالاغو بفلوريدا ليظهر مساء اليوم نفسه في تجمع لأنصاره.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن إجراءات مثول الرئيس السابق أمام المحكمة ستكون قصيرة نسبيا، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات عدة بتزوير سجلات ضريبية، بينها تهمة جنائية واحدة على الأقل.





احتجاجات مرتقبة

في هذه الأثناء، تستعد شرطة نيويورك لاحتجاجات قد ينظمها أنصار الرئيس الأميركي السابق للتنديد بما يعتبرونها محاكمة سياسية له.

وقد أعلن أنصار ترامب، وبينهم النائبة الجمهورية مارجوري تايلور، أنهم سيتوجهون إلى نيويورك اليوم الثلاثاء من أجل الاحتجاج أمام محكمة الجنايات في مانهاتن.

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك إن الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية، وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عناصر شرطة نيويورك وُضعوا في حالة تأهب، وأن جهاز الشرطة يبقى مستعدا للاستجابة لأي طارئ إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة مساء اليوم.

وكانت قوات الأمن في نيويورك قد كثفت إجراءاتها في محيط مكتب المدعي العام ومحكمة الجنايات في مانهاتن، في وقت نظمت فيه بعض التجمعات الصغيرة المؤيدة لترامب أو المعارضة له.

وبالتوازي مع ذلك، شددت الشرطة في واشنطن إجراءات الأمن، لا سيما حول الكونغرس، وسط توقعات بإمكانية خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس الأميركي السابق.

وتخشى السلطات الأميركية تكرار سيناريو اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، إثر دعوة ترامب أنصاره للتظاهر احتجاجا على ما وصفها بسرقة الديمقراطيين نتيجة الانتخابات الرئاسية.