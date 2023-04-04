هجوم سيبراني يعطل مواقع للجامعات الكبرى في إسرائيل

أفادت صحيفة إسرائيلية بأن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لجامعات إسرائيلية كبرى تعرضت اليوم الثلاثاء لهجوم إلكتروني.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الهجوم نفذه مجموعة مجهولة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم أنونيموس سودان".

وأضافت أنه "من بين المواقع التي باتت غير متاحة للتصفح عقب الهجوم مواقع جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة حيفا، ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة، وجامعة رايخمان".

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة "أنونيموس سودان" أعلنت -عبر حسابها على منصة تلغرام- مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني.

وقالت إن الهجوم ضرب "البنية التحتية، والجامعات.. لقد تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".

وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات إلكترونية من متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.