هل من دور للذهب في الأزمة السودانية؟

لا خلاف حول أهمية الذهب في هذا الزمان، لكنه قد يكون ذا أهمية إضافية في بلد كالسودان وفي ظل حالة الصراع التي يشهدها بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويحتل السودان المركز الثالث عشر عالميا والثالث أفريقيا في إنتاج الذهب، حيث ينتج نحو 80 طنا فيما تقدر الاحتياطيات غير المستغلة بنحو 1550 طنا.

ويمثل الذهب نصف صادرات السودان وبلغت عائدات التصدير في النصف الأول من العام الماضي 1.3 مليار دولار، علما بأن نسبة الذهب المهرب تبلغ حوالي 80% من الإنتاج.

ولطالما تم الحديث عن هذه الثروة وكيف يتم تهريبها بشكل كبير إلى خارج السودان، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات المتعاقبة زيادة إيراداتها من الذهب، عبر تشجيع الاستثمارات، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستغلاله، ووضعه تحت مظلة الإيرادات العامة للدولة.

وتقول تقارير غربية إن الذهب يلعب دورا في الصراع الحالي على السلطة، حيث إنه مصدر لقوات الدعم السريع كما أنه مطمع لقوى إقليمية ودولية.

مزيد من التفاصيل في التقرير المرفق للجزيرة..