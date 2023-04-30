منها المضادات الحيوية وعلاج الربو.. الأطباء في أوروبا يحذرون من نقص أدوية الأطفال

حذر أطباء الأطفال في دول أوروبية عدة أمس السبت من نقص أدوية للأطفال منها المضادات الحيوية وعلاجات الربو.

وقال الأطباء -في رسالة موجهة إلى وزراء الصحة- إن من الضروري إيجاد حل سريع وموثوق ودائم للمشكلات التي تواجهها مخزونات الأدوية في أوروبا.

وأضافوا "صحة أطفالنا وصغارنا في خطر بسبب نقص الأدوية في كل أنحاء أوروبا".

وكانت الرسالة موجهة إلى وزراء الصحة في النمسا وفرنسا وألمانيا ومنطقة جنوب تيرول الإيطالية وسويسرا.

وأشار الأطباء إلى أنه من مسؤولية صناع القرار السياسي ضمان الإنتاج والإمداد الكافيين للتأكد من توافر الأدوية الأساسية لرعاية الأطفال، لافتين إلى أن من الضروري أن تكون المضادات الحيوية وأدوية تسكين الآلام وأدوية الحمى والربو واللقاحات متوافرة.

وردا على الرسالة، كتب وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ -على تويتر- أن المخاوف "مبررة تماما"، مشيرا إلى أن قانونا يهدف إلى معالجة قضايا تسليم الأدوية معروض حاليا على البرلمان الألماني.

Die Sorge der Kinderärzte ist berechtigt. Daher wurde mein Lieferengpassgesetz schon im Kabinett beschlossen, jetzt berät Parlament. Auch ich hätte mir gewünscht, dass wir hier nicht jahrelang untätig geblieben wären. Das gilt auch für andere Bereiche… https://t.co/SgD8Fc0Hq6 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 29, 2023

وفي فصل الشتاء شهدت أوروبا نقصا في المضادات الحيوية وأدوية الأخرى، إذ تسببت الأمراض المتزايدة خصوصا بين الأطفال بزيادة الطلب على الأدوية.