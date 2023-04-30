إسرائيل تمدد توقيف النائب الأردني عماد العدوان

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر بوسط الضفة الغربية المحتلة، قررت تمديد اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، لمدة 8 أيام جديدة، وذلك بعد مرور أسبوع على احتجازه.

ولم تذكر الإذاعة التي أوردت الخبر عبر حسابها على تويتر المزيد من التفاصيل حول سبب تجديد فترة التوقيف، كما لم يصدر عن الأردن تعقيب فوري على هذا القرار.

جاء ذلك في ختام جلسة سرية للمحكمة، للنظر في طلب النيابة العسكرية وجهاز "الشاباك" الإسرائيليين، تمديد اعتقال النائب الأردني لاستكمال التحقيق معه بتهمة محاولة تهريب أسلحة وسبائك من الذهب إلى الضفة الغربية.

وقال فريق الدفاع عن النائب العدوان إنهم مُنعوا من لقائه.

يذكر أنه قبل أسبوع تناولت تقارير إعلامية توقيف إسرائيل النائب الأردني بعد أن "عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب بهدف التهريب"، بحسب هذه التقارير.

وفرضت السلطات الإسرائيلية حظرًا مشددًا على نشر المعلومات بشأن مجريات التحقيق معه.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، تمسك تل أبيب بتقديم النائب الأردني العدوان إلى العدالة بعد اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع توقيف العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من جانب إسرائيل على خلفية تهم تهريب مزعومة لسلاح وذهب.