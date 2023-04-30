لليوم التاسع على التوالي.. قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا بالضفة الغربية المحتلة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية بحواجز عسكرية لليوم التاسع على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مداخل ومخارج أريحا ومخيميها بحواجز عسكرية، مضيفة أن جنود الاحتلال يفتشون مركبات المواطنين ويدققون ببطاقاتهم الشخصية.

وتشدد قوات الاحتلال إجراءاتها على جميع مداخل أريحا، خاصة المدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اتبع مؤخرا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كعقاب جماعي.

وأظهرت دراسة فلسطينية -أصدرها معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"- أن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب حواجز الاحتلال، تقدر خسائرها بحوالي 270 مليون دولار سنويا، إضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها بـ135 مليون دولار.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، حيث نفذوا 314 هجوما على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق معطيات للأمم المتحدة.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، اغتالت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام لمدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة. كما استشهد فتى (15 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 90 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، بينهم ما لا يقل عن 25 شهيدا في جنين.