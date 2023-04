طلبوا منه التوقف عن إزعاجهم فأعدمهم.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية -أمس السبت- أنها تواصل بحثها عن رجل مسلح يُعتقد أنه قتل 5 أشخاص من هندوراس بعد أن طلبوا منه التوقف عن إزعاجهم بممارسة الرماية بالبندقية في منزله، في أحدث إطلاق نار جماعي تشهده الولايات المتحدة.

ومن بين الضحايا طفل في الثامنة قضى عندما اقتحم المشتبه به المنزل القريب من منزله وشرع بإطلاق النار من سلاح شبه آلي على ساكنيه الذين أثاروا غضبه بطلبهم منه وقف التدرب على إطلاق النار في حديقة منزله في وقت متأخر ليلا، وذلك حتى يتمكن طفلهم من النوم، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وقال شريف مقاطعة سان خاسينتو في شمال هيوستن غريغ كابيرز إن رجال إنفاذ القانون توجهوا إلى المنزل بعد تلقي مكالمة عن "مضايقات" وإطلاق نار.

وأضاف كايبرز أنهم عثروا على جثث ضحايا تراوح أعمارهم بين 8 و40 عاما ابتداءً من الباب الأمامي حتى غرفة نوم داخلية حيث وُجدت جثتان لامرأتين ملقاتين على طفلين مصابين بالذهول والصدمة، مشيرا إلى أن جميع القتلى أصيبوا بالرصاص "من العنق إلى أعلى الرأس، بأسلوب الإعدام".

#WANTED Francisco Oropeza, 38. If you see him, please DO NOT approach him. He is considered armed and dangerous. If you have a tip related to the shooting or Oropeza's whereabouts please call the San Jacinto County Sheriff's Office at 936-653-4367. #ClevelandTXshooting pic.twitter.com/OWZvG2nLN4

