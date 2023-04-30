تستضيفه عمّان غدا.. وزاري يبحث عودة دمشق للجامعة العربية

يلتقي غدا الاثنين في عمّان وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، لبحث عودة دمشق للجامعة العربية.

ونقلت رويترز أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تسوية سياسية أوسع نطاقا للحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات في سوريا.

وقال مسؤولون أردنيون لرويترز إن اللقاء يبحث خطة أردنية لتحقيق تسوية سياسية للصراع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من محادثات جرت في مدينة جدة السعودية بين مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق على عودة سوريا المحتملة إلى الجامعة العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أن الاجتماع الوزاري المقرر في عمّان يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخرا في جدة "وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".