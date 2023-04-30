حذرت الكلية الملكية للممرضين في بريطانيا اليوم الأحد من أن البلاد قد تواجه سنوات من الإضرابات، ما لم تغير الحكومة إستراتيجيتها المتعلقة بأجور موظفي الخدمات الصحية.

وقالت الأمينة العامة لنقابة الممرضين بات كالين إن الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة على الممرضين هذا الأسبوع جعلتهم يشعرون بأنها تخلّت عنهم.

ويستعد عشرات الآلاف من الممرضين بإنجلترا للدخول في إضراب عام لمدة 28 ساعة اعتبار من مساء اليوم الأحد بعد رفض النقابة عرضا حكوميا لتسوية النزاع بشأن الأجور.

ومن جهته، اعتبر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الإضراب محبطا، واتهم الكلية التي تمثل الممرضين بأنها تخاطر بحياة المرضى، حسب تعبيره.

يأتي ذلك في وقت ينوي فيه الآلاف من العاملين في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا تنفيذ إضراب يوم 13 مايو/أيار، بعد أن رفضت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل أحدث العروض بشأن الأجور من شركات تشغيل القطارات.

وكان هذا الخلاف تسبب في إضرابات عطّلت حركة القطاع منذ الصيف الماضي.