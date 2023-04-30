الجيش الإسرائيلي يعاقب أحد ضباطه لمشاركته في مظاهرة بالزي العسكري

عوقب ضابط برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد لمشاركته في مظاهرة سياسية بالزي العسكري، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها وسط أزمة مشروع التعديلات القضائية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الضابط برتبة لواء، وإنه ظهر على شاشة التلفزيون وهو يحمل محفة في إطار فقرة دعائية خلال مسيرة موالية للحكومة يوم الخميس الماضي ضمن محاولة للرد على مظاهرات تخرج منذ شهور رفضا للتعديلات.

وأكد الجيش رتبة الضابط، لكنه أشار في بيان بشأن المخالفة التي ارتكبها، إلى أنه شارك في مظاهرة الأسبوع الماضي بالزي العسكري، مضيفا أنه قرر تجريده من مهامه القيادية.

وأثار مسعى الائتلاف الحكومي الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا قلقا بخصوص استقلال القضاء.

ويقول نتنياهو إن التشريع، المعلق في الوقت الحالي، يهدف إلى إحداث التوازن بين أفرع السلطة.

جنود الاحتياط

وترددت أصداء الخلاف داخل الجيش الذي يعتمد كثيرا على المجندين، ويعد منذ وقت طويل بوتقة انصهار للمجتمع المنقسم، كما هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الانصياع لأوامر الاستدعاء في حالة تنفيذ التعديلات.

وعبّر وزير الدفاع يوآف غالانت عن معارضته لوتيرة التغييرات، مشيرا إلى قلقه إزاء استعداد البلاد للحرب، ورد نتنياهو بإعلان إقالة غالانت لكنه تراجع، مشيرا إلى الحاجة لمواجهة التحديات الأمنية.

ومنذ 4 أشهر، يتظاهر إسرائيليون أسبوعيا ضد مشروع التعديل القضائي الذي تريد حكومة نتنياهو تنفيذه، في حين يعتبره منتقدوه مناهضا للديمقراطية.