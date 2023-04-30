أول زيارة لرئيس إيراني منذ 13 عاما.. رئيسي سيزور دمشق على رأس وفد سياسي واقتصادي

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، يوم الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد في زيارة تستمر يومين وتعتبرها طهران "بالغة الأهمية"، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري أن "زيارة الدكتور رئيسي إلى دمشق الأربعاء زيارة بالغة الأهمية نظرا للتغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة"، حيث يرافق رئيسي وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.

وبحسب أكبري فإن الزيارة "لن تكون مفيدة لطهران ودمشق فقط، بل ستكون حدثا جيدا ستستفيد منه دول أخرى في المنطقة"، على حد قوله.

وستكون زيارة رئيسي إلى سوريا الأولى لرئيس إيراني إلى دمشق منذ 13 عاما، وكان آخر رئيس إيراني زار العاصمة السورية هو محمود أحمدي نجاد في سبتمبر/أيلول 2010.

وتأتي زيارة رئيسي لسوريا في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية يتغير معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

كما تتزامن مع انفتاح عربي، سعودي خصوصا، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.

وتعد إيران حليفا رئيسيا لدمشق، وقدمت لها منذ عام 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا.