فايننشال تايمز: الأمن الروسي يصادر جوازات كبار المسؤولين لمنعهم من السفر خوفا من حدوث انشقاقات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) إن الأجهزة الأمنية الروسية تصادر حاليا جوازات سفر كبار المسؤولين ومديري الشركات الحكومية لمنعهم من السفر إلى الخارج، بسبب القلق العميق من حدوث انشقاقات عن نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

وتنقل الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن السلطات الأمنية الروسية، ومع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، شددت إجراءات السفر داخل القطاع الحكومي، وأجبرت بعض الشخصيات البارزة ومسؤولين سابقين على تسليم وثائق سفرهم.