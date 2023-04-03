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فايننشال تايمز: الأمن الروسي يصادر جوازات كبار المسؤولين لمنعهم من السفر خوفا من حدوث انشقاقات

Gettyimages-484932085 UKRAINE-RUSSIA-CRIMEA-POLITICS-CRISIS-PASSPORTS Passports of the Russian Federation lie on a table as Crimean residents receive them in Simferopol, on April 15, 2014. Moscow last month annexed the largely Russified region of Crimea after deploying military forces there and backing a hasty local referendum calling for the Black Sea peninsula to be absorbed into the Russian Federation. AFP PHOTO / MAX VETROV (Photo credit should read MAX VETROV/AFP via Getty Images) Gettyimages-484932085
السلطات الأمنية الروسية أجبرت بعض الشخصيات البارزة ومسؤولين سابقين على تسليم وثائق سفرهم (غيتي)
3/4/2023

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) إن الأجهزة الأمنية الروسية تصادر حاليا جوازات سفر كبار المسؤولين ومديري الشركات الحكومية لمنعهم من السفر إلى الخارج، بسبب القلق العميق من حدوث انشقاقات عن نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

وتنقل الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن السلطات الأمنية الروسية، ومع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، شددت إجراءات السفر داخل القطاع الحكومي، وأجبرت بعض الشخصيات البارزة ومسؤولين سابقين على تسليم وثائق سفرهم.

المصدر : الجزيرة + فايننشال تايمز