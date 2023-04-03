شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وعرين الأسود تعلن التصدي للاقتحام

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها حي المخفية في مدينة نابلس صباح اليوم، وفق ما نقل التلفزيون الفلسطيني عن وزارة الصحة، في حين أعلنت مجموعة عرين الأسود تصدي مقاتليها للاقتحام واشتباكهم مع قوات الاحتلال.

ووفق مصادر فلسطينية اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين آخرين بزعم الاشتباه بضلوعهما في عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب نابلس قبل أسبوعين وأدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من ثلاثة محاور ولكنها انسحبت في عملية خاطفة وأبقت عددا من آلياتها في حي المخفية حيث حاصرت مبنى سكنيا واعتقلت الشابين من داخله.

وبحسب مراسل الجزيرة فقد دارت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين و تبنت مجموعة عرين الاسود الاشتباك مع جنود الاحتلال.

من جهتها قالت مجموعة عرين الأسود في نابلس إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس واشتبكت معهم صباح اليوم.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام فلسطينية لقطات من اقتحام قوات الاحتلال لحي المخفية فجر اليوم الاثنين، كما أظهرت مشاهد أخرى لحظة إسعاف أحد المصابين برصاص الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية أمنية في نابلس لاعتقال مطلوبين على صلة بهجوم حُوارة الذي وقع قبل أسبوع وأدى لإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، وفقا لبيان الاحتلال.