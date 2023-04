فاغنر تعلن رفع علمها والعلم الروسي على المبنى الإداري لمدينة باخموت

قالت مراسلة الجزيرة إن رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين أعلن رفع العلم الروسي وعلم فاغنر على المبنى الإداري في مركز مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، في وقت أشارت فيه تقارير غربية إلى تباطؤ تقدم القوات الروسية في المدينة الإستراتيجية جراء الأحوال الجوية.

وأضافت مراسلة الجزيرة في دونيتسك رانيا الدريدي أن رفع العلم الروسي فوق المبنى الإداري لمدينة باخموت يعني أنه من الناحية القانونية باتت المدينة تحت السيطرة الروسية، وأضافت المراسلة أنه من الناحية الميدانية ما تزال المعارك وحرب شوارع دائرة في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية للمدينة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن بريغوجين قال في مقطع فيديو إن قادة وحدات القوات الروسية "الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام"، وأضاف رئيس شركة فاغنر أن القوات الأوكرانية ما زالت موجودة في الأجزاء الغربية لمدينة باخموت.

Prigozhin: “April 2, 2023, 23:00. We hoisted the Russian flag with the inscription "Good memory to Vladlen Tatarsky" and the flag of PMC "Wagner" on the city administration of Bakhmut. Legally Bakhmut is taken. The enemy is concentrated in the western… pic.twitter.com/ZvU7Csos2S

