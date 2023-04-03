بعد 54 يوما من الفراق.. "الطفلة المعجزة" بزلزال تركيا تعود لحضن أمها

عادت الرضيعة التركية "فاتن بكداش" المعروفة باسم "الطفل المعجزة" إلى حضن أمها "ياسمين" بعد فراق دام 54 يوما بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.

Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan 3,5 aylık Vetin Begdaş, 54 gün sonra Adana'da tedavi gören annesiyle buluşturuldu https://t.co/7gp8lWhtJ1 pic.twitter.com/Q1fvV17Got — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 2, 2023

وأعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أن الوزيرة دريا يانق شهدت لحظات لقاء بكداش برضيعتها "فاتن" (3.5 أشهر) بولاية أضنة في أجواء عاطفية بعد فراق دام نحو شهرين، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.

Depremin ardından Ankara’da kuruluş bakımına aldığımız bir çocuğumuzu daha ailesi ile buluşturduk. Hemşirelerin Gizem bebek adını koyduğu Vetin Begdaş 54 gün sonra Adana’da annesine kavuştu.😊 Devletimizin şefkat eli güzel yavrumuzun üzerinde olmaya devam edecek. 📍Adana pic.twitter.com/l9oTKcrXTk — Derya Yanık (@deryayanikashb) April 1, 2023

كانت فرق الإغاثة قد أنقذت الرضيعة من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة من الزلزال الذي فقدت خلاله الرضيعة والدها وأخويها، كما أصيبت والدتها ونقلت للمستشفى في ولاية أضنة.

وأشرفت وزارة الأسرة على رعاية الطفلة بعد إنقاذها ونقلها على متن طائرة رئاسية إلى مؤسسة للرعاية بالعاصمة أنقرة بعد التأكد من أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية، وأطلقت عليها الممرضات اسم "جيزم".

وقامت الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة بشأن أسرة الرضيعة، وبعد فحص عينات من الحمض النووي، اكتشفت أن والدة الرضيعة هي المواطنة ياسمين بكداش التي خضعت للعلاج بمدينة أضنة الطبية.

وفي تصريحات صحفية، قالت الوزيرة "ما زالت والدتها تخضع للعلاج. بعد الشفاء، سنترك فاتن في عهدة والدتها".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف عشرات آلاف القتلى ودمارا اقتصاديا كبيرا.