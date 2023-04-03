إحداها قرب بحر جنوب الصين.. الفلبين تسمح للولايات المتحدة باستخدام 4 قواعد عسكرية

أعلنت الحكومة الفلبينية أن بإمكان الولايات المتحدة استخدام 4 قواعد عسكرية إضافية في الفلبين.

وحددت مانيلا مواقع القواعد، ومن بينها واحدة تقع بالقرب من بحر جنوب الصين، وأخرى لا تبعد كثيرا عن تايوان.

وقال مكتب الاتصالات الرئاسي إن المواقع الأربعة تعد مناسبة ويمكن استخدامها لتحقيق -ما سماها- منافع متبادلة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والفلبين إبرام اتفاق يسمح للجنود الأميركيين باستخدام 4 قواعد إضافية في هذه الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا التي تسعى -مثل حليفتها القديمة- إلى التصدي للصعود العسكري للصين.

وقال مسؤولون فلبينيون وأميركيون -في بيان مشترك- إن واشنطن ومانيلا اتفقتا على توسيع اتفاق قائم ليشمل 4 مواقع جديدة "في مناطق إستراتيجية من البلاد".

ويربط البلدين تحالف أمني منذ عقود، يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون الدفاعي المعزز الموقع عام 2014، ويسمح للقوات الأميركية بالوجود في 5 قواعد فلبينية، بما فيها تلك القريبة من مياه متنازع عليها.

كما يسمح الاتفاق للجيش الأميركي بتخزين المعدات والإمدادات الدفاعية في تلك القواعد.

وقد قالت -حينها- وزارة الخارجية الصينية إن هناك انتشارا عسكريا قويا في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة التوتر.

وأضافت الوزارة أن واشنطن تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتعزيز الانتشار العسكري في المنطقة، مشيرة إلى أن بعض الأطراف في الولايات المتحدة تحاول استخدام تايوان لاحتواء الصين.