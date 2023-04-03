أسقطتها بوسائل إلكترونية.. إسرائيل تشير إلى أن الطائرة المسيّرة من صنع إيراني

كشف الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية من الأراضي السورية ليلة أمس أسقطت بعد السيطرة عليها بوسائل إلكترونية، وليس باعتراض صاروخي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية للحطام الذي عثر عليه صباح اليوم، يشير إلى أن الطائرة المسيّرة من صنع إيران.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الأحد استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية، في أعقاب رصد طائرة مسيرة مجهولة تسللت من الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، وأضاف المتحدث أنه تم إسقاط المسيّرة في منطقة مفتوحة دون أن تشكل أي خطر.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيّرة التي دخلت من جهة سوريا يشتبه في أنها إيرانية.

ويأتي إسقاط المسيّرة في ظل توالي الضربات الجوية على الأراضي السورية خلال الأيام الأخيرة، وكان آخرها في ساعة مبكرة من أمس الأحد بمنطقة حمص وريفها وسط البلاد.

وقبل ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه العسكريين برتبة نقيب، ويدعى مقداد مهقاني، في غارة إسرائيلية على ضواحي دمشق فجر يوم الجمعة الماضي.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هذه التطورات الأخيرة قد تكون مرتبطة بعملية مجدو، التي تسلل فيها شخص عبر نقطة غير معلومة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووصل إلى جنوب حيفا حيث زرع العبوة الناسفة في مفترق مجدو، ثم استقل سيارة وعاد ثانية إلى الحدود، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من قتله.