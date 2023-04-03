انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزيارة التي قام بها السفير الأميركي لدى أنقرة جيف فليك لزعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) كمال كليجدار أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي لأردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وخلال كلمة ألقاها لدى افتتاح مشاريع تنموية بمدينة إسطنبول أمس الأحد، قال الرئيس التركي "في الانتخابات القادمة علينا تلقين الولايات المتحدة درسا".

وأضاف "(الرئيس الأميركي جو) بايدن يتكلم من هناك، وسفيره هنا ماذا يفعل؟ يذهب لزيارة كمال (كليجدار أوغلو)، هذا معيب.. هذا الأمر ليس ملائما، حاول استخدام ذهنك قليلا، لأنك سفير ويتعين أن يكون اتصالك هنا مع الرئيس".

ودعا أردوغان السفير الأميركي إلى عدم تجاوز حده والالتزام بمهام منصبه، وأكد أنه لن يستقبل هذا السفير الأميركي مرة أخرى، قائلا "لقد أغلقنا أبوابنا في وجهه".

يذكر أن كليجدار أوغلو هو المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات المقررة يوم 14 مايو/أيار المقبل، وهو يدخل مرشحا عن تكتل من 6 أحزاب من المعارضة.