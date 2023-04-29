معارك باخموت مستمرة وقصف أوكراني يقطع الكهرباء عن 5 قرى داخل روسيا

قُطعت الكهرباء عن 5 قرى روسية على الحدود مع أوكرانيا جراء قصف أوكراني، وبينما تواصلت المعارك في جبهات باخموت أفادت تقارير بأن حريقا دمر 10 خزانات نفط في القرم.

وقد أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا أن الكهرباء قطعت عن 5 قرى في المنطقة.

وقال الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تليغرام إن "قرية نوفايا تافولجنكا تعرضت لقصف أوكراني اليوم".

وأضاف أن "خطوط الطاقة تضررت"، وأن سكان القرية و4 قرى أخرى "من دون كهرباء"، وأوضح أنه "بحسب المعلومات الأولية لم يسقط ضحايا".

وفي الشأن نفسه، استهدفت مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا "بقصف مدفعي مكثف" من جانب القوات الأوكرانية اليوم السبت، مما أدى إلى حرمانها من الكهرباء، وفقا لما أكدته السلطات المعينة من روسيا.

وقالت الإدارة العسكرية والمدنية المعينة من روسيا في هذه المدينة "بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم حرمت نوفا كاخوفكا من الكهرباء".

وأضاف البيان أن أعمال التصليح لإعادة الكهرباء ستبدأ بمجرد توقف نيران المدفعية، ذاكرا "الأضرار" التي لحقت بمحطة الكهرباء التابعة للبلدية.

وسقطت نوفا كاخوفكا في يد القوات الروسية في اليوم الأول من هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وهي تضم سد كاخوفكا الكهرمائي، وهو هدف إستراتيجي تمت السيطرة عليه في الساعات الأولى من هجوم موسكو.





حريق بميناء سيفاستوبول

وفي سياق متصل، اندلع حريق كبير بمستودع للنفط في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- بسبب ما قالت السلطات المحلية إنه هجوم بطائرات مسيرة.

وكتب ميخائيل رازوجاييف حاكم سيفاستوبول على منصة تليغرام "اندلاع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا (…)، ووفقا لمعلومات أولية فإنه نتج عن هجوم بطائرات مسيرة"، مؤكدا "عدم وجود إصابات".

وأفادت قناة "آر بي سي" (RBC) أوكرانيا بأن مسؤولا في المخابرات العسكرية الأوكرانية قال اليوم السبت إن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دمرت في انفجار "بميناء سيفاستوبول -الذي تحتله روسيا- اليوم".

ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي" بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.





معارك باخموت

على صعيد آخر، أكد الجيش الأوكراني استمرار القتال بين قواته والقوات الروسية في مدينة باخموت وفي أفدييفكا ومارينكا وليمان (شرقي البلاد).

وقال إن القوات الأوكرانية صدت خلال الساعات الماضية عمليات هجومية روسية وصفها بالفاشلة على عدد من مناطق باخموت، وإن الروس نفذوا أكثر من 40 هجوما باتجاهات عدة شرقا.

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية تنفذ أيضا طلعات جوية على منطقتي باخموت ومارينكا تهدف إلى "تدمير كل شيء"، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أفادت سلطات مقاطعة خيرسون (جنوبي أوكرانيا) بمقتل شخصين وجرح آخرين جراء استمرار القصف الروسي على المقاطعة.

وقالت إن الروس قصفوا خيرسون خلال الساعات الماضية أكثر من 100 مرة باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وإنه جرى استهداف مناطق سكنية وأحد المستشفيات.

وتعرضت مدن في أنحاء أوكرانيا لضربات صاروخية واسعة فجر أمس الجمعة أدت إلى مقتل 23 مدنيا في مدينة أومان (وسط) واثنين آخرين في مدينة دنيبرو (جنوب شرق)، وفقا لما أعلنته السلطات.

وجاءت هذه الضربات -التي وصفت بأنها أول هجوم روسي من نوعه منذ نحو شهرين- في الوقت الذي تقول فيه كييف إنها أكملت معظم الاستعدادات لشن هجوم كبير على القوات الروسية.