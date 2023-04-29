أخبار|سوريا

لقاء وزاري بموسكو تمهيدا للتطبيع بين سوريا وتركيا

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at Anadolu Agency's Editorial Desk
جاويش أوغلو شدد على ضرورة إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الأناضول)
29/4/2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن نظراءه من إيران وروسيا وسوريا قد يعقدون اجتماعا الشهر المقبل في موسكو.

وأضاف جاويش أوغلو أن الاجتماع المرتقب سيكون في إطار جهود إعادة العلاقات التركية السورية، مرجحا عقد هذا الاجتماع الرباعي أوائل مايو/أيار المقبل.

وخلال تصريحات أدلى بها الجمعة لقناة "تي آر تي خبر" الرسمية، قال جاويش أوغلو إن تركيا انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي بسوريا.

وقال الوزير التركي إن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة "وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين".

وأشار إلى أن رؤساء استخبارات بلاده وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا 3 مرات، كما اجتمع وزراء الدفاع مرتين، وعُقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وشدد جاويش أوغلو على أن الاجتماع الوزاري سيعقد في موسكو، وأن روسيا ستتحدث مع إيران والنظام السوري بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغ بلاده بذلك.

من جهة أخرى، أكد جاويش أوغلو ضرورة خوض "كفاح" مشترك ضد مقاتلي حزب العمال الكردي في سوريا، داعيا روسيا وإيران إلى دعم "هذا الكفاح" دون قيد أو شرط.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا، وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا جزءا من هذا التنظيم.

المصدر : الجزيرة + الأناضول