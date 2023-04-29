وسائل إعلام: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في حمص وتسقط بعضها

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها.

ونفذت إسرائيل خلال الشهر الجاري ضربات عدة في الداخل السوري، وكما جرت العادة لم تتبنّها أو تعترف بتنفيذها، لكن خسائر الضربات تبين أنها استهدفت نقاط تمركز للحرس الثوري الإيراني.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.