بينهم طفل.. 5 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار استهدف منزلاً جنوب شرقي ولاية تكساس.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في بيان، أنه تم الإعلان عن مقتل 4 أشخاص في موقع إطلاق النار ببلدة كليفلاند التابعة لمدينة هيوستن في حين توفي الخامس بمستشفى.

من جهة أخرى، نقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن الشرطة والسلطات المحلية قولها إن 5 أشخاص بينهم طفل في الثامنة من عمره لقوا حتفهم في إطلاق نار عند منزل في كليفلاند بولاية تكساس.

وأضافت "إيه بي سي نيوز" أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس، وما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأفادت القناة بأن مسؤولين من مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو تلقوا اتصالا يفيد بمضايقات في كليفلاند، وأضافت أنهم وجدوا لدى وصولهم إلى الموقع عددا من المصابين بأعيرة نارية.

وقال مكتب قائد الشرطة -للقناة- إن المشتبه به مكسيكي تحت تأثير الخمر وهو مسلح، ولا يزال حرا طليقا.

وذكر تقرير "إيه بي سي" أن الشرطة لم تفصح عن هوية الضحايا أو علاقتهم المحتملة بالمشتبه به، لكنها قالت إنهم جميعا من هندوراس.