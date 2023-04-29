الجيش الأميركي يعلق الطلعات الجوية 24 ساعة بعد سلسلة حوادث

قرر الجيش الأميركي منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم 4 مروحيات في شهر واحد.

وأمر رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال جيمس ماكونفيل أمس الجمعة "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى"، في إشارة إلى حادث وقع الخميس بولاية ألاسكا، وآخر في أواخر مارس/آذار الماضي بولاية كنتاكي، وأسفرا عن مقتل 3 أشخاص و9 أشخاص على التوالي.

وأضاف ماكونفيل أن هذا القرار "يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم".

وأوضح أن الجيش في هذه الفترة "سيراجع إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف".

ولقي 3 جنود أميركيين مصرعهم وجرح رابع جراء تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشي أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا أول أمس الخميس.

وفي أواخر مارس/آذار قتل 9 جنود في تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك خلال تمرين ليلي في كنتاكي.